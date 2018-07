BMCE BOA : Nouveau partenariat avec IFC

Le Groupe BMCE BANK OF AFRICA vient de conclure avec IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale dédié au secteur privé au sein de pays émergents, un accord de garantie de portefeuille pour un montant de 60 millions de dollars.

Ce financement permettra au Groupe d’accroître ses financements aux PME dans 8 pays et ainsi d’y contribuer à la création d’emplois et à la croissance. Cet accord prévoit une garantie de 50% des risques sur un portefeuille maximum de 120 millions de dollars de financement pour des PME du Burkina Faso, du Ghana, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Tanzanie et du Togo.

La moitié de l’investissement sera dédiée à l’appui de PME féminines, ainsi que d’activités liées à la lutte contre le changement climatique : acquisition d’équipements efficients en consommation d’énergie, installation de petits systèmes solaires ou de biomasse, mise en place de chaînes d’approvisionnement intelligentes sur le plan climatique dans le secteur agricole, etc.