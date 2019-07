BMCE BOA: Un programme d’innovation lancé 

Dispositif intégré et agile, le programme s’appuie sur la dynamique de la transformation digitale de la banque et capitalise sur les différentes initiatives liées à l’entreprenariat –Observatoire de l’Entreprenariat, African Entrepreneurship Award, Réseau d’incubateurs BMCE Bank Of Africa…- pour valoriser le potentiel d’innovation collective du Groupe.

Le programme s’est aussi ouvert à ses partenaires, comme l’illustre la participation à cette première promotion, de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, parallèlement aux collaborateurs du Groupe.

Ainsi, le programme a permis la mobilisation des connaissances internes et externes (via le partenariat avec l’Université Cadi Ayyad), en stimulant la créativité des collaborateurs à travers un sourcing de projets à fort potentiel pour la banque et pour ses clients.