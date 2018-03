Bodyboard: Une discipline sans moyens…

La 8ème édition de l’Agadir Open, une des compétitions de Surf et de Bodyboard les plus importantes du Maroc, s’est déroulée le week-end dernier. Cette compétition rassemble les meilleurs riders du pays et cette année le double Champion du Monde, Pierre-Louis Costes était présent. Adnane Benslimane quant à lui, 11 fois Champion du Maroc, remporte pour la troisième fois la première position en Bodyboard. Papa à 36 ans, Adnane continue à se battre pour faire développer cette discipline dans le pays même si les sponsors ne suivent pas. Il décide donc de créer avec son épouse, également bodyboardeuse, la première école spécialisée en Bodyboard, la Morocco Bodyboard Academy. Natifs de Casablanca, il était évident que celle-ci soit basée sur la plage d’Aïn Diab, leur spot d’apprentissage. Vu que les autorisations d’occupation temporaire de cette plage sont très difficiles à obtenir, le couple décide de s’installer temporairement à Dar Bouazza pour y démarrer leur activité. L’équipe satisfait et fidélise de plus en plus de pratiquants tout en continuant à courir derrières les autorisations. Après plusieurs conseils des différents organismes nationaux, il a fallu déplacer en 2017 l’école sur la plage d’Aïn Diab. Le principe étant « d’installer quotidiennement une tente afin de montrer aux autorités notre présence sur la zone souhaitée ». Une école « pirate » et non une structure en bonne et due forme pour y accueillir amateurs et professionnels.

Combien d’années de bataille faut-il pour que ce sport qu’est le Bodyboard ait réellement sa place parmi ses confrères les écoles et clubs de Surf ? Quels sont les moyens idoines pour obtenir les autorisations ? Que font les organismes nationaux pour nos athlètes qui ont hissé le drapeau marocain à travers le globe ? Et nos jeunes, quel est leur avenir dans le sport marocain ?

Voilà autant de questions que se pose Adnane Benslimane, un sportif au palmarès inégalable qui, aujourd’hui coach, s’inquiète pour la future génération. A noter que le Bodyboard marocain a été classé 3ème mondial en 2011. Au delà du sport, le Bodyboard est un réel vecteur social et une bonne école de la vie. Grâce à cette discipline, beaucoup de jeunes évoluent tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Mais sans moyens et sans infrastructures spécialisées, l’espoir de toute évolution est limité alors que le reste du monde se prépare pour les Jeux Olympiques.