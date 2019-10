Au cours des mois écoulés, Boeing annonce avoir accompli d’importants progrès en vue de remettre le 737 MAX en service en toute sécurité, notamment en poursuivant sa collaboration avec l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) et d’autres autorités de réglementation du monde entier à propos du processus de certification de la mise à jour logicielle du 737 MAX et de la formation correspondante.

Le Groupe annonce avoir apporté d’importants changements sur le plan de la gouvernance et des opérations dans le but de mieux focaliser ses activités.

Outre l’assistance que l’avionneur apporte aux communautés et aux personnes touchées par ces accidents, Boeing et les équipes de ses fournisseurs et partenaires travaillent 24 heures sur 24 pour mettre au point les mises à jour logicielles requises et effectuer les essais en vol correspondants, améliorer les supports de formation destinés aux futurs pilotes, collaborer activement et informer les autorités de réglementation du monde entier, les compagnies aériennes clientes et les fournisseurs, ainsi que pour apporter le soutien technique que requiert la flotte d’avions 737 MAX existante.

Boeing a également pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre les décisions annoncées précédemment dans le but d’accroître encore la sécurité de ses produits et services.

Depuis ces changements annoncés le 30 septembre, le groupe a apporté plusieurs modifications conformément aux recommandations formulées par son Conseil d’administration dont un comité de Gouvernance et surveillance qui a mené en toute indépendance un examen rigoureux des règles et processus déployés par le Groupe et formulé un ensemble de recommandations qui ont été adoptées.

Le 11 octobre, le Groupe a également annoncé la décision prise par son Conseil d’administration de séparer les fonctions de président du conseil (Chairman) et de Directeur Général (CEO) afin de permettre à Dennis Muilenburg de Boeing de se consacrer pleinement à la gestion du Groupe, conformément aux engagements pris vis-à-vis de nos clients tout en renforçant les actions en faveur de la sécurité de nos produits et services.

Boeing a annoncé la création d’une entité dédiée à la sécurité de ses produits et services (Product and Services Safety), qui aura pour mission d’examiner tous les aspects de la sécurité des produits, ainsi que de superviser les travaux de l’équipe chargée d’enquêter sur les accidents (Accident Investigation Team) et des groupes responsables des examens de sécurité (safety review boards).

Le directeur de cette entité a été nommé, et l’équipe a déjà démarré ses activités sous sa nouvelle forme.

Parmi les autres changements apportés, citons le réalignement de la fonction Ingénierie, la mise en place d’un programme consacré aux exigences de conception (Design Requirements Program), l’amélioration de notre programme continu de sécurité opérationnelle (Continued Operation Safety), l’établissement de partenariats avec nos compagnies clientes à propos de la conception du poste de pilotage afin de continuer à anticiper les besoins des pilotes de demain, ainsi que l’élargissement du rôle et du rayon d’action de notre Centre de promotion de la sécurité (Safety Promotion Center).

Boeing a pris des mesures supplémentaires pour mettre davantage l’accent sur l’excellence opérationnelle et renforcer la gestion de la sécurité d’un bout à l’autre du Groupe, au sein de sa chaîne des fournisseurs et de la communauté aéronautique au sens large, dans l’optique de promouvoir la sécurité aérienne au niveau mondial.

« Nous avons étendu l’utilisation d’un système complet de gestion de la sécurité et la formation de groupes chargés des examens de sécurité (Safety Review Boards) pour standardiser les règles de sécurité et partager les bonnes pratiques sous la direction de hauts dirigeants du Groupe, avec à la clé une meilleure visibilité.«