Botola D-1: Surprise de la 6è journée, le DHJ s’impose face à l’OCK (1-0)

Le Difaâ El Jadida s’est imposé à domicile (1-0) face à l’Olympique Club de Khouribga, en match comptant pour la cinquième journée de Botola Pro D1 de football, disputé lundi soir au stade El Abdi à El Jadida.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Hicham Massaki à la 46è minute du jeu offrant au DHJ les trois points de la victoire.

Au terme de ce match, le Difaâ El Jadida se hisse provisoirement à la quatrième position du classement avec un total de 5 points, tandis que l’Olympique de Khouribga stagne à la troisième place avec six points.

Voici les résultats et le classement de la sixième journée de Botola Pro D2 de football (2019-2020), à l’issue de la rencontre ayant opposé lundi le Chabab Atlas Khenifra et l’ASS Salé et qui s’est soldée par un nul blanc:

Dimanche

Chabab Ben Guerir – Olympique Dcheira 1 – 1

Club Chabab ٌRiadi Salmi – Wydad Temara 1 – 1

KAC Kénitra – Chabab Mohammedia 1 – 1

RAC Casablanca – Union Sidi Kacem 2 – 1

Widad de Fès – Kawkab Marrakech 1 – 1

Lundi

Chabab Atlas Khenifra – ASS Salé 0 – 0

Reportés

Chabab Rif Al Hoceima – TAS Casablanca

Ittihad Khemisset – Moghreb de Fès.

Pts J:

Chabab Mohammedia 11 6 Olympique Dcheira 11 6 Chabab Benguerir 11 6 RAC Casablanca 9 6 Chabab Atlas Khénifra 9 6 Widad Fès 8 6 Kawkab Marrakech 8 6 Jeunesse Soualem 8 6 KAC Kénitra 7 6 TAS Casablanca 6 5 Moghreb de Fès 6 5 Widad Témara 6 6 Chabab Rif Al Hoceima 5 5 Ittihad Khemisset 4 5 AS Salé 4 6 Union Sidi Kacem 3 6