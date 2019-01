Botola Pro: Au sommet africain…

La Fédération internationale de l’Histoire et des Statistiques (IFFHS) a livré son nouveau classement des meilleurs championnats au monde. Le Maroc au sommet du continent, bien classé mondialement.



Dans le classement générale, la Botola occupe la 27e place devant la Ligue tunisienne (30e) et le championnat égyptien (33e), chapeautant ainsi le classement africain et arabe. Les championnats du Golfe restent bien derrière la Botola: le Qatar (39e), l’Arabie Saoudite (52e) et les EAU (53e).

La Liga espagnole demeure toujours meilleur championnat au monde, devant la Premier League anglaise. Le championnat brésilien occupe la troisième place au monde.