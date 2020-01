Lors des rencontres disputées mercredi soir, le RCA a étrillé l’IRT sur sa pelouse (4-1) en match retard comptant pour la 11è journée de la Botola Pro D-1.

Pour sa part, la Renaissance de Zemamra a écrasé le leader, la Renaissance de Berkane (5 à 0), en match comptant pour la douzième journée de la Botola Pro D1, au stade Ahmed Choukri à Zemamra.

Les quatre réalisations des Aigles Verts ont été signées Ben Malongo (31ème, 66ème) et Mahmoud Benhalib (37ème et 50ème), tandis que l’unique but du club du Détroit a été inscrit par Mohammed El Amraoui (45ème+3) sur pénalty.

Après ce succès, le Raja s’est hissé en 3ème position du classement avec 20 points, à sept unités derrière le leader, la Renaissance de Berkane, et à trois points du Wydad Casablanca (2ème), alors que l’Ittihad de Tanger stagne à la 14ème position avec un total de 10 points.

Face à la RSB, les buts marqués par les Zmmouris ont été inscrits par Abdessamad Lambarki (60′, 70′ et 77′), Zakaria Kinani (79′) et Ibrahim Elbahri (90’+3′).

Malgré cette défaite, la première de la saison, la Rennaissance de Berkane préserve sa position de leader avec 27 points à 4 longueurs de son dauphin le Wydad de Casablanca qui accueillera jeudi le Hassania d’Agadir (HUSA).

Après cette victoire, la Renaissance de Zemamra rejoint à la 7 place du classement l’AS FAR et le Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ) avec 16 points. Elle reste sur quatre victoires et quatre nuls et quatre défaites.