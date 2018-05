Boum de l’électroménager: Le double effet chaâbane-ramadan

Selon les statistiques du cabinet GFK, au titre des 3 premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires enregistré sur l’ensemble du secteur a progressé de 7,6% par rapport à la même période une année auparavant. Cette performance reste principalement tirée par les ventes d’électroménager brun avec une amélioration de 9,5% à 690 MDH (sans comptabiliser l’effet coupe du monde ainsi que l’effet des mois de Châabane et de Ramadan) et les écoulements de petit électroménager qui ont enregistré une hausse de 9,4% à 151 MDH sur la période (sans comptabiliser là aussi l’effet de Châabane et de Ramadan qui représentent à eux seuls entre 23% et 28% du chiffre d’affaires annuel). Enfin, le gros électroménager affiche une quasi stabilité à 755 MDH (+0,8%) porté principalement par les lave-linges.

