Bouteflika mousse le séparatisme: Le soutien à la "RASD" réaffirmé

Dans un message de félicitations à son « homologue » sahraoui à l’occasion du 43e anniversaire de la création de la fantomatique « RASD », le Président Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé la position de son pays quant à la résolution du conflit au Sahara ainsi que son soutien aux nouveaux pourparlers entre le Maroc et le Front Polisario sous l’égide de l’Onu, indique l’APS.

Dans son message, le Président A. Bouteflika a réitéré la position algérienne de soutien au « combat libérateur du peuple sahraoui et à son droit à l’autodétermination ». Par ailleurs, il a assuré que l’Algérie ne ménagera aucun effort pour soutenir les pourparlers, sous l’égide de l’Onu, entre les deux parties du conflit au Sahara.

Évoquant le processus initié par l’Onu afin d’arriver à une résolution du conflit au Sahara occidental, A. Bouteflika a réaffirmé la position de principe défendue par son pays. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer le soutien indéfectible de l’Algérie au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, à travers l’organisation d’un référendum libre et transparent et vous exprimer mon profond souhait de voir aboutir les pourparlers entre les deux parties du conflit, initiés par l’envoyé personnel du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies», a-t-il souligné.

Le chef de l’État algérien a également apporté dans son message un soutien aux derniers pourparlers entre le Maroc et le Front Polisario initiés, en décembre 2018 à Genève, par Horst Köhler, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’Onu pour le Sahara occidental. L’Algérie et la Mauritanie ont pris part à ces pourparlers en tant qu’observateurs et pays voisins. «L’Algérie continuera, en sa qualité de pays voisin et observateur du processus de paix, à encourager les deux parties frères à poursuivre un dialogue sérieux et constructif pour parvenir à une solution juste et définitive aboutissant à l’autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», a-t-il affirmé.