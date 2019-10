Brexit or not Brexit: Un accord dégagé in extremis !

Le Premier ministre britannique a annoncé jeudi sur Twitter qu’un « excellent nouvel accord » sur le Brexit a été trouvé entre les différentes parties, à quelques heures du sommet européen qui doit sceller le sort du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévu dans deux semaines.

Pour Boris Johnson, « le Parlement doit valider le Brexit ce samedi afin que l’on puisse s’attaquer à d’autres priorités comme le coût de la vie, le système de santé, la criminalité et l’environnement », précise-t-il.

Lui emboitant le pas, Jean-Claude Juncker a lui aussi confirmé l’annonce d’un accord « juste et équilibré ». « Nous en avons un ! » a-t-il lancé sur son compte Twitter, après plusieurs jours d’intenses tractations.

Il recommande aux dirigeants des 27 de donner leur feu vert.

Chose désormais faite en ce jeudi.

Les négociateurs européens et britanniques ont encore travaillé d’arrache-pied depuis mercredi, pour leur deuxième nuit d’affilée.

L’optimisme était revenu la semaine dernière à la suite d’un rapprochement entre Dublin et Londres.

Il s’agit du deuxième accord trouvé entre Londres et Bruxelles pour mettre en œuvre le résultat du référendum britannique de juin 2016.

Le premier, négocié par Theresa May, avait été rejeté à trois reprises par le Parlement britannique.

La mission de B. Johnson devant son parlement sera délicate, car il n’a plus de majorité, et devra compter sans le soutien du DUP, qui fait partie d’une coalition parlementaire avec son Parti conservateur.

À peine l’annonce prononcée par les deux dirigeants, le parti unioniste nord-irlandais, allié au Parlement britannique des conservateurs de Boris Johnson, a réaffirmé jeudi son opposition à l’accord négocié entre Londres et l’Union européenne, rendant très incertaine son adoption par les députés.

Le petit parti, qui compte 10 députés à la Chambre des communes, affirme cependant qu’il « continuera à travailler avec le gouvernement pour parvenir à un accord raisonnable qui fonctionne pour l’Irlande du Nord et protège l’intégrité économique et constitutionnelle du Royaume-Uni ».

Le chef du Parti travailliste, principale formation d’opposition, a également appelé les députés britanniques à « rejeter » l’accord de Brexit entre Londres et l’Union européenne, rendant improbable l’adoption par le Parlement du texte, auquel s’oppose également le parti nord-irlandais DUP.

Cet accord « ne rassemblera pas le pays et doit être rejeté. La meilleure façon de résoudre le Brexit est de donner à la population le dernier mot lors d’un vote populaire », a déclaré Jeremy Corbyn, leader du Labour, dans un communiqué.