BTI BANK: Lancement de l’activité participative de la BMCE

BMCE Bank of Africa et son partenaire, le Groupe Al Baraka Banking, viennent d’annoncer hier le lancement de la nouvelle Banque participative BTI Bank (Bank al-Tamweel Wa al-Inma) et l’ouverture de sa première agence à Casablanca. La filiale participative serait détenue à hauteur de 51% par BMCE Bank of Africa et 49% par Al Baraka Banking Group. Les deux partenaires ambitionnent d’élargir le réseau BTI BANK sur le territoire marocain à 37 agences d’ici 5 ans ainsi que sur le continent, avec une priorité pour les marchés où Al Baraka Banking est déjà implanté et l’Afrique de l’Est (Tanzanie, Kenya et Ouganda). La Banque devrait mettre en vente tous les produits bancaires participatifs une fois les instruments réglementaires publiés, dont les avis conformes du Conseil supérieur des Oulémas.

Related