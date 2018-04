BTP & Ciment: La méforme continue

Après les bonnes performances enregistrées aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2017, l’activité du secteur du BTP accuse un ralentissement au cours du premier trimestre de l’année 2018, comme en témoigne le repli de la consommation de ciment de 6,9%, après un recul de 4,7% à fin mars 2017. L’activité du secteur a, en partie, été affectée par les fortes précipitations enregistrées au cours de cette période. La baisse des ventes de ciment a concerné l’ensemble des régions du Royaume, à l’exception des régions de Marrakech-Safi, de Dakhla-Oued Ed-Dahab, de Laayoun-S.Elhamra et de Drâa-Tafilalet qui ont enregistré des hausses respectives de 7,6%, 32,7%, 8,1% et 4,5%. Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, l’encours des crédits alloués au secteur a progressé de 3,5% à fin février 2018, après +3,8% un an auparavant, pour se chiffrer à 259 milliards de dirhams. Cette évolution recouvre la hausse des crédits alloués à l’habitat de 3,6%, et l’augmentation de ceux attribués à la promotion immobilière de 1,2% après -0,1% une année auparavant.

