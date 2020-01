Business de la santé: Les Professionnels tiennent salon à Casablanca

Medicalista, voilà un nouveau salon qui fera date pour les professionnels de la Santé.

Il se tiendra à Casablanca du 26 au 29 mars…

Avec l’augmentation des dépenses allouées au secteur de la santé, les efforts de généralisation de la couverture médicale et le Plan Santé 2025, le secteur de la santé marocain connait aujourd’hui une forte croissance.

Dans ce contexte, les acteurs professionnels du secteur médical ont besoin d’une plateforme innovante propice aux rencontres et aux échanges.

C’est pour les aider à gagner en visibilité qu’Eventista organise la première édition de Medicalista, le Salon International Professionnel des Équipements, Technologies et Solutions Médicales, qui se tiendra du 26 au 29 Mars 2020 au Parc d’exposition- Office des changes, à Casablanca.

Pendant quatre jours, Medicalista réunira les opérateurs de l’industrie médicale et les professionnels de la santé du Maroc.

Le salon se veut à la fois un lieu de rencontre entre les donneurs d’ordre publics et privés et les fabricants et distributeurs d’équipements médicaux, et un espace de débats et de partage d’expérience. Industriels et praticiens pourront découvrir les nouvelles technologies et solutions médicales lors de conférences et ateliers de travail, qui auront lieu dans des espaces dédiés sur le salon.

Qu’ils soient fabricants, distributeurs, grossistes ou revendeurs, les exposants pourront mettre en avant leurs compétences, matériels, produits et solutions.

Tous les domaines de la santé seront représentés, du matériel d’imagerie et de diagnostic médical aux équipements et produits de laboratoire en passant par l’orthopédie, la physiothérapie, la médecine esthétique et les produits et consommables médicaux.

Le salon offre ainsi aux exposants l’opportunité unique de réseauter avec les professionnels du secteur médical afin de développer leur notoriété, leur visibilité et leurs opportunités d’affaires. Medicalita accueillera des visiteurs issus de divers domaines de la santé : représentants gouvernementaux de la santé et autorités sanitaires, administrateurs de structures de santé publiques et privées, médecins spécialistes et généralistes, infirmiers et techniciens.

Le salon leur fournira l’occasion de découvrir dans un même lieu l’offre la plus exhaustive d’équipements, technologies et solutions médicales au Maroc et à l’international, et de se connecter avec de nouveaux fournisseurs et partenaires commerciaux.