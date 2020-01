C. Ghosn entendu par la justice libanaise: À Genoux, le «Taikun» entend se relever

Au lendemain de la conférence de presse qu’il a organisée à Beyrouth, Carlos Ghosn a été convoqué jeudi par le parquet libanais pour être entendu dans le cadre du mandat d’arrêt émis par Interpol à la demande du Japon qui souhaite que l’ancien patron soit jugé sur son territoire.

Convoqué par le parquet libanais pour un «interrogatoire» ce 9 janvier, C. Ghosn sera entendu «au sujet de la notice rouge» communiquée à Interpol par le Japon, où l’homme d’affaires a été inculpé pour des malversations financières présumées.

Après avoir tardé à condamner officiellement la fuite au Liban du patron déchu de Renault et Nissan, les autorités japonaises ont en revanche très rapidement réagi dès la fin du «show» médiatique organisé par C. Ghosn le 8 janvier à Beyrouth.

«Je veux qu’il vienne affronter réellement la justice japonaise, mais il a fui, alors même qu’il n’était pas enfermé, qu’il pouvait voir librement ses avocats. Une telle attitude est inqualifiable», a fustigé la ministre de la Justice Masako Mori lors d’un point de presse à Tokyo ce 9 janvier au matin.

«Dans tous les cas, son évasion n’est pas justifiable», a-t-elle poursuivi.

«Si l’accusé Ghosn a quelque chose à dire sur son affaire pénale, qu’il présente ses arguments ouvertement devant un tribunal japonais et apporte des preuves concrètes», a ajouté la ministre.

Alors qu’il attendait au Japon son procès, C. Ghosn a été exfiltré fin décembre vers le Liban dans des conditions rocambolesques, violant l’interdiction formelle de quitter l’archipel nippon où il était libre sous caution depuis avril dernier.

L’ancien patron de Renault-Nissan-Mitsubishi, s’est défendu mercredi en dénonçant un «coup monté» contre lui et s’est dit décidé à «laver son honneur».

Devant 150 journalistes, le Taikun «présumé coupable» par le système judiciaire japonais dès son arrestation en 2018 n’avait «d’autre choix» que de fuir face à des accusations «sans fondements». «J’étais otage» au Japon, a-t-il précisé, arguant de son «innocence», alors que défilaient derrière lui des documents pour soutenir ses propos.

Après une allocution d’environ une heure, il a poursuivi par une séance de questions-réponses en plusieurs langues pendant une autre heure, voire davantage.

«Ce sont des responsables de Nissan, du ministère public japonais qui sont à l’origine de mon calvaire», a-t-il déclaré, ajoutant que «la collusion entre Nissan et les procureurs est à tous les niveaux. (…)Quand j’ai demandé à mes avocats, (…) ils ont dit qu’ils craignaient que cinq ans ne s’écoulent peut-être au Japon avant que je n’obtienne un verdict», a-t-il ajouté.

Selon lui «cette affaire coïncide avec le début du déclin des performances de Nissan début 2017».

«Mon calvaire s’explique aussi par l’amertume au Japon face à l’interférence de l’Etat français dans l’alliance», a-t-il insisté. Il a porté une série d’accusations :

Le magnat déchu de l’automobile a promis de fournir des «documents» prouvant son innocence. Depuis le début, M. Ghosn, ses proches et sa défense soutiennent qu’il a été victime d’un «complot» ourdi par Nissan, avec la complicité des autorités japonaises, pour l’écarter de son poste.

L’ancien PDG fait l’objet de quatre inculpations au total au Japon: deux pour «abus de confiance aggravé» et deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (aussi poursuivi sur ce volet), notamment des montants qu’il devait toucher après sa retraite estimés par la justice à 9,23 milliards de yens (74 millions d’euros) de 2010 à 2018.