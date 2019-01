C. Ronaldo échappe à la prison: Clémence madrilène

Accompagné de sa petite amie Georgina Rodriguez, la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, accusé de fraude fiscale, a été condamné, mardi, par le tribunal de Madrid à 23 mois de prison ferme et une amende de19 millions d’euros. Les avocats de la star du foot avaient devancé le verdict en négociant un accord avec la justice espagnole qui permet à un condamné de ne pas aller en prison si sa peine est inférieure à 24 mois et s’il n’a pas d’antécédents judiciaires.

On reprochait à C. Ronaldo le non-versement de 14,8 millions d’euros entre 2011 et 2014 à cause de placements dans les paradis fiscaux. Sous d’autres latitudes, Ronaldo risque pire. En effet, il est toujours accusé de viol par la police de Las Vegas.

