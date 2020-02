CAF: Ahmad Ahmed et Faouzi Lekjâa sur le grill de la FIFA

Ahmad Ahmed , président du Comité Exécutif de la CAF et Faouzi Lekjâa en sa qualité de président de la Commission des Finances de cette dernière sont désormais sur le grill de la FIFA. Leur responsabilité quant aux dérives financières a été établie dans le rapport du cabinet PwC sans parler des arguments dévoilés par l’ex-secrétaire général de la CAF, Fahd Amr.

C’est une question de quelques semaines pour que la Commission de l’Ethique de la FIFA convoque Ahmad Ahmed et Faouzi Lekjâa pour répondre des griefs retenus contre eux. Et c’est ce que Gianni Infantino a laissé entendre à Budapest en réponse à une question d’un journaliste sud-africain à l’occasion du 83 ème congrès de l’AIPS : ‘’ J’espère que le président de la CAF a réalisé que je vais être sévère contre la corruption ».

Au Maroc, on est en droit de s’interroger sur les milliards de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les magistrats de la Cour des comptes se doivent d’épingler les finances de cette fédération sportive qui ,en cinq ans et demi, Lekjâa a ordonné les dépenses de plus de cinq milliards de dirhams soit plus 500 millions de dollars. C’est vous dire comment pourrait-on être clean à la FRMF mais pas à la CAF et vice-versa ?