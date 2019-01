Cafouillage US en Syrie: Entre retrait«diplomatique» et renforcement militaire

Environ 600 soldats américains sont arrivés sur des bases militaires situées à l’est de l’Euphrate, dans la province d’Alep, y compris dans la région du Sarin, depuis lesquelles l’armée US compterait coordonner leur retrait sécurisé de Syrie, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Ces informations vont cependant à l’encontre des assertions de la chaîne américaine CNN, selon lesquelles le retrait avait eu lieu la semaine dernière, après que Washington ait envoyé des forces armées supplémentaires en Syrie pour garantir un retrait sécurisé de ses troupes.

Le 19 décembre 2018 ; Donald Trump avait annoncé le départ le plus rapidement possible des militaires américains de Syrie, martelant que les États-Unis ne joueraient plus le rôle de «gendarme du Moyen-Orient».

Par la suite, la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a annoncé que les États-Unis avaient commencé à retirer leurs troupes de Syrie, tout en soulignant que la victoire sur Daech ne signifiait pas la fin de la coalition antiterroriste dirigée par Washington.

En tout cas, l’ancien envoyé spécial américain pour la coalition internationale, Brett McGurk, déplore la décision de D. Trump. A ses yeux, les États-Unis n’ont pas de plan pour la Syrie, à l’heure où ils mettent en oeuvre l’ordre du président de retrait.

B. McGurk a démissionné de ses fonctions en décembre (de même que le ministre de la Défense Jim Mattis) après l’annonce du retrait du corps expéditionnaire US en Syrie. Selon lui, ce retrait augmente les risques pour les troupes américaines sur place.