Caisse de Compensation : Baisse notable de la charge globale à fin janvier

Selon le dernier rapport de la Caisse de Compensation à fin janvier 2019, la charge globale de compensation a diminué de 24% à 1 Mrd Dh par rapport à la même période en 2018, liée notamment à la baisse de 10% de la moyenne des cours du gaz butane sur les deux premiers mois de l’année, au moment où celle du sucre s’est replié de 11%.

Par composante, la charge de compensation du Gaz butane recule de 30,6% à 738 MDH comparativement sur la même période de l’année précédente. La subvention unitaire par bouteille s’est ainsi établie durant le 1er trimestre de l’année 2019 à 45,58 DH (vs. 59 DH une année auparavant) par bouteille de 12 Kg et à 12 DH (vs. 15,27 DH pour la même période) par bouteille de 3 Kg.

De son côté, la charge de compensation du sucre a stagné à 283 MDH à fin janvier 2019 comparativement à l’année précédente. Par kilogramme de sucre, la subvention forfaitaire s’est figée à 2,8 DH. A fin janvier 2019, les paiements de la caisse de compensation totalisent 3 Mrds Dh, dont 2,3 Mrds Dh pour le Gaz butane et de 700 MDH pour le sucre.

Enfin, les créances dues au titre de la compensation se montent à 3,7 Mrds Dh, dont 3 Mrds Dh pour le Gaz butane et 678 MDH pour le sucre.