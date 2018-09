Caisse de compensation : Hausse de la charge globale à fin juillet

Selon le dernier rapport de la Caisse de Compensation à fin juillet 2018, la charge globale de compensation a augmenté de 7,8% à 8,4 Mrds Dh par rapport à la même période en 2017, liée notamment à la hausse de 20% de la moyenne des cours du gaz butane sur les 7 premiers mois de l’année, atténuée partiellement par la diminution de 26% de celle du sucre par rapport à la même période de l’année 2017. Par composante, la charge de compensation du Gaz butane s’accroît de 11% à 6,5 Mrds Dh comparativement sur la même période de l’année précédente. La subvention unitaire par bouteille s’est ainsi établie à la période allant de janvier à juillet 2018 à 56,04 DH (vs. 50,22 DH une année auparavant) par bouteille de 12 Kg et à 14,61 DH (vs. 14,7 DH pour la même période) par bouteille de 3 Kg. De son côté, la charge de compensation du sucre se stabilise (+0,2%) à 2 Mrds Dh à fin juillet 2018 comparativement à l’année précédente. Par kilogramme de sucre, la subvention forfaitaire s’est figée à 2,8 DH. A fin juillet 2018, les paiements de la caisse de compensation totalisent 6,5 Mrds Dh, dont 4,9 Mrds Dh pour le Gaz butane et plus de 1,5 Mrd Dh pour le sucre. Enfin, les créances dues au titre de la compensation se montent à 4,6 Mrds Dhs, dont 3,9 Mrds Dh pour le Gaz butane et 634 MDH pour le sucre.

