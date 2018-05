Campagne de Boycott de Sidi Ali: La Compagnie joue la transparence

La direction des Eaux Minérales d’Oulmès vient de sortir de son mutisme face aux actes de boycott relatif au prix de son eau Sidi Ali et à celui d’autres produits de consommation. Face à l’ampleur de ce mouvement qui s’est manifesté en particulier sur les réseaux sociaux, le management des Eaux Minérales d’Oulmès a déclaré choisir de prendre le temps d’écouter et d’analyser, avec la mesure et le recul nécessaires, les attentes des concitoyens et en particulier des fidèles consommateurs de Sidi Ali. Ainsi face à l’érosion continue du pouvoir d’achat des familles marocaines, la compagnie a déclaré avoir pris la décision de ne pas augmenter les prix de vente publics depuis 2010, sur l’intégralité des formats Sidi Ali, et ce malgré l’inflation régulière qu’a connu le Maroc et l’augmentation de l’ensemble des postes de coûts : matières premières, énergie, salaires, taxes… Par ailleurs, et dans un souci de transparence par rapport à certaines informations erronées et idées reçues, la société affirme que l’eau exploitée n’est pas gratuite mais assujettie à des taxes d’exploitation très importantes. Pour l’année 2017, Les Eaux Minérales d’Oulmès s’est acquittée de 657 072 912 Dh d’impôts et taxes (TVA, redevance d’exploitation de la source, Taxe Intérieure de consommation, écotaxe, frais de marquage fiscal et divers autres impôts et taxes), soit une augmentation de 9,8% par rapport à 2016. Pour la seule taxe communale payée par la société à la Commune d’Oulmès, elle s’est élevée en 2017 à 99 056 958 Dh. La redevance d’exploitation des sources due à l’Etat en 2017 a été de 48 288 916 Dh. En plus de ces impôts et taxes, le prix de vente de Sidi Ali comprend les coûts de distribution et marges détaillants, les matières premières et consommables, la charge de transport, logistique, amortissements des équipements, les diverses autres charges externes ainsi que les charges du personnel. La marge réalisée sur Sidi Ali est de 7%, soit 40 centimes par bouteille d’1,5L. Aussi, et désireuse de préserver les liens de confiance avec l’ensemble des citoyens et en particulier ses consommateurs et soucieuse d’aller de l’avant, la société Les Eaux Minérales d’Oulmès s’engage à œuvrer auprès des pouvoirs publics à la révision à la baisse des prix par la réduction des taxes imposées sur les eaux minérales et de sources. Enfin, la direction de la communication a reçu le feu vert pour fournir toutes informations utiles et fiables et se tient à la disposition de tous (consommateurs, associations de consommateurs…) pour venir à bout de ce Boycott « infondé ».

Related