CAN 2019 En prévision de la finale Algérie-Sénégal Alger mobilise sa flotte aérienne…

Les autorités algériennes ont décidé d’envoyer 34 avions pleins de supporters pour assister à la finale de la coupe d’Afrique des nations (CAN) au Caire le 19 juillet.

Assuré par pas moins de 28 avions civils et six avions militaires, le pont aérien Alger-Le Caire permettra aux supporters algériens de se rendre en Egypte afin d’assister le 19 juillet à la finale de la coupe d’Afrique des nations (CAN) entre l’Algérie et l’Egypte.

Ainsi, 8000 fans des «Fennecs» pourront ainsi assister à ce match historique face au Sénégal, vendredi au Caire. L’Algérie avait remporté la CAN pour la première et dernière fois en date en 1990. Depuis, elle ne s’est jamais hissée en finale.

La décision de mettre en place ce pont aérien avait été prise par le commandement de l’armée, en coordination avec le gouvernement, peu de temps après la fin de la 21e grande mobilisation du vendredi, le 12 juillet.

Le 14 juillet, dix vols commerciaux de la compagnie Air Algérie avaient transporté près de 1 400 supporters des «Fennecs» de plusieurs villes du pays vers Le Caire pour suivre la demi-finale disputée contre le Nigéria.

La logistique pour la billetterie et le déplacement de l’aéroport au stade avait été gérée par un organisme public de tourisme.

En 2009, dans un contexte de tension politique entre Alger et Le Caire, l’Algérie avait déjà mis en place un pont aérien vers Khartoum où avaient lieu un match de qualification pour la coupe du monde qui opposait son équipe nationale à l’Egypte.