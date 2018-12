CAN 2019: Le Maroc sera-t-il candidat?

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football a décidé aujourd’hui à Ancarra de retirer l’organisation de l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Maroc sera-t-il candidat pour abriter cette CAN pour la deuxième fois après avoir organisé l’édition de 1988?

Le retrait de l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun était imminent. Il a été décidé dans les règles de l’art après avoir dépêché plusieurs inspections de la CAF. Cette dernière n’a pas fait dans la dentelle par le biais de son Comité Exécutif dans lequel , Faouzi Lekjaâ, le dirigeant « multicasquettiste » pèse lourd.

La décision du retrait au Cameroun l’organisation de la CAN 2019 aurait pu être prise avant le mondial de Moscou mais comme le Maroc était candidat à l’organisation de la Coupe du Monde 2026, tout a été suspendu jusqu’à nouvel ordre.

On pourrait même dire que derrière ce retrait de l’organisation au Cameroun, il y a la loi du Talion. En 2014, le Maroc organisateur de l’édition 2015 avait demandé à la CAF de reporter la CAN à cause du risque de l’épidémie Ebola. Devant le refus de la CAF, cette dernière qui était présidé par Issa Hayatou, avait retiré l’organisation au Maroc en lui infligeant des sanctions financières démentiels. Ce que le TAS avait par la suite annulé en recardant la CAF.

Aujourd’hui, c’est le compte à rebours pour le Cameroun et Issa Hayatou qui voit non seulement son pays dépourvu de l’organisation de la CAN mais aussi condamné par la justice égyptienne suite à son accusation de position de domination en fait des droits TV.

On comprend maintenant pourquoi Faouzi Lekjaâ a à maintes reprises dit que l’Equipe Nationale se doit de remporter le titre de la CAN 2019. C’est sans doute parce qu’il savait que la CAN allait avoir lieu au Maroc qui jusqu’à preuve de contraire n’est pas officiel mais officieuse!

Le Maroc avait organisé la CAN en 1988 car on croyait qu’avec le onze national de Mexico1986 et le public marocain, on allait être favori pour remporter le sacre africain. Ce fut une déception après la disqualification du Maroc par le Cameroun en demi-finale.

Il semble qu’on voudrait refaire le même scénario avec une organisation trop coûteuse pour soi-disant rendre le peuple heureux alors que les caisses d’Etat sont déficitaires. Sans rendre les comptes comme d’habitude !