CAN 2019: Les Écureuils du Bénin éliminent les Lions de l'Atlas... La débâcle !

Le sans-faute du Onze National au premier tour de la CAN 2019 en Egypte s’est avéré aujourd’hui un trompe-l’œil face aux Écureuils du Bénin qui ont déjà tenu en échec les Ghanéens et les Camerounais au premier tour.

On savait que le Onze National marocain pourrait trébucher à n’importe quel moment. Quand on a vu les deux matches amicaux de la Sélection Marocaine avant d’élire domicile au pays des Pharaons, les observateurs avertis ont eu raison d’avoir constaté un tollé de tares dans le Onze National.

Et ce qui a été confirmé lors du premier match officiel contre la Namibie.

Une victoire à l’arrachée grâce à un but d’un Namibien qui a marqué contre son camp.

Inutile de s’appesantir sur les détails tactico-techniques car le système de la gouvernance de la Fédération Royale Marocaine de Football qu’il faut revoir sur tous les plans.

Une fédération qui est devenue l’apanage de son président, Faouzi Lekjaâ, qui décide de tout en brûlant la chandelle par les deux bouts.

Toute la stratégie est brossé sur des montages financiers subjectifs et démentiels.

Le football marocain est depuis longtemps dans une situation de rente avec un Botola qui génère la sinistrose !

l’État est malheureusement laxiste et ce laxisme profite à des apprentis sorciers pour se sucrer au passage sans reddition des comptes.

L’heure a quand même sonné pour ouvrir la boîte de Pandore de la F.R.M.F et mettre chacun devant ses responsabilités.

Nous n’hésiterons pas à le faire dans « Perspectives Med » comme de par le passé.

À suivre.