CAN 2019: Les équipes algérienne et tunisienne au dernier carré !

Les quarts de finale de la CAN 2019 se sont joués les 10 et 11 juillet. Désormais, les yeux sont tournés vers les demi-finales prévues le 14 juillet mettant en prise les équipes du Sénégal, du Nigeria, de l’Algérie et de la Tunisie.

Les quatre demi-finalistes de la CAN d’Egypte à 24 équipes sont connus.

Les quarts de finale disputés mercredi 10 et jeudi 11 juillet ont mis un terme aux espoirs du Bénin, de l’Afrique du Sud, de la Côte d’Ivoire et de Madagascar.

Premier demi-finaliste à s’être qualifié : le Sénégal, vainqueur le 10 juillet des Écureuils béninois sur le plus petit des scores (1-0) grâce à Idrissa Gueye.

La dernière qualification des Lions de la Téranga pour les demi-finales remontait à 2006. Aliou Cissé et ses hommes se mesureront à la Tunisie.

Les Aigles de Carthage, champions d’Afrique en 2004, ont mis fin à la belle aventure des novices malgaches (3-0) ce 11 juillet.

Dans l’autre demi-finale, on retrouvera le Nigéria puisque les Super Eagles ont dominé les Bafana Bafana sur le fil (2-1).Ils auront en face le onze algérien. Les Fennecs, impériaux depuis le début de la CAN, ont dû se battre jusqu’au bout pour venir à bout de la Côte d’Ivoire (1-1, 4 tirs au but à 3).

Le tableau des demi-finales :

Dimanche 14 juillet

Sénégal – Tunisie (16h TU) – Stade du 30 Juin (Le Caire)

Algérie – Nigeria : (19h TU) – Stade international (Le Caire)