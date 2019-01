Capitalisation boursière: Une chute à 50 Mrds Dh en 2018

La pression baissière sur le marché des actions se serait accentuée en fin 2018 comme en témoigne la correction des valeurs cotées qui se serait poursuivie avec un rythme accéléré. Les indices boursiers auraient marqué des replis significatifs, effaçant totalement les gains de l’année 2017. Les indices MASI et MADEX auraient reculé de 9,7% et 10%, respectivement, en glissements annuels, après des baisses de 6,6% et 6,7%, le trimestre passé. La capitalisation boursière, qui représente la valeur de marché des 76 entreprises cotées, aurait régressé de 8,4%, pour sa part, ou de 50 Mrds Dh, passant à 582 Mrds Dh. Ces évolutions traduiraient, principalement, le repli des cours boursiers des secteurs de la promotion immobilière, des ingénieries et des biens d’équipement industriels, des mines, de la sylviculture et papier et du secteur des services aux collectivités. Pris dans une phase conjoncturelle défavorable, le marché boursier n’aurait pas offert assez d’intérêt aux investisseurs qui auraient pris des positions vendeuses. Le volume des transactions aurait enregistré une baisse de 40,8%, en variation annuelle.

