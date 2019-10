Caravane de l’emploi: Plus de 3000 visiteurs en une journée à Rabat

L’étape de la capitale aurait enregistré une affluence record par rapport aux éditions précédentes.

C’est ce qu’affirme Karima Hammoucha, directrice commerciale de AmalJob/ Novojob, groupe organisateur de la Caravane Emploi & Métier.

« Rabat nous a réservé une belle surprise, dans la mesure où nous avons dépassé le nombre des visiteurs de toutes les étapes rbatie passées, avec plus de 3000 candidats pour cette seule journée ».

Mieux encore, en moyenne 40% des candidats qui se sont présentés ont suscité l’intérêt des recruteurs pour un second entretien au sein de l’entreprise.

En effet, les entreprises exposantes ont pu enregistrer un important flux de candidatures avec des profils en provenance de l’ensemble de la région.

Si les échos restent unanimes par rapport à l’affluence et la qualité des profils, un constat s’impose à l’ensemble des recruteurs.

« Certes la matinée a été particulièrement dense dans la mesure où nos 6 recruteurs ont fait du non-stop. Toutefois, si 50% des candidatures répondent à nos critères, il faut tout de même souligner que globalement, même lorsque les CV sont intéressants et que les candidats maîtrisent le français, ces derniers ont du mal à se vendre », relève Bertrand Gaulandeau, DRH de Axa Services Maroc, partenaire majeur de cette étape.

Un constat que rejoint Ali El Ghanbouri, conseiller emploi de l’ANAPEC .

« 70% des chercheurs d’emploi ne parviennent pas à décrocher d’entretiens d’abord parce qu’ils ne disposent pas des bonnes techniques de recherche d’emploi, qui désormais obéissent à de nouvelles règles notamment avec la montée en puissance du digital », martèle-t-il lors de son intervention sur « Les nouvelles tendances du marché de l’emploi ».

Plusieurs ateliers ont d’ailleurs rythmé l’événement avec pour principal objectif de guider au mieux les candidats dans leur recherche d’emploi.

La Caravane Emploi& Métiers, qui se tiendra à Casablanca les 30 & 31 octobre prochain au Complexe Mohamed V, adoptera également le même format, à savoir salon de recrutement et ateliers.

D’ores et déjà, plus d’une quinzaine d’entreprises ont confirmé leur inscription.