Carnage à Damas depuis la Ghouta: «Ahrar Al-Cham» négocie un repli sur Idleb

Depuis l’ouverture de couloirs humanitaires, plus de 80.000 personnes sont sorties de la Ghouta orientale dans laquelle étaient retranchés plusieurs groupuscules djihadistes. Selon le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, il s’agit de la majorité des civils de la zone.

L’évacuation de civils via les trois couloirs humanitaires continue dans la Ghouta orientale, a annoncé ce mercredi Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Pourtant, selon le général, le flux de réfugiés sortant a déjà diminué. «La plupart des civils ont quitté les territoires contrôlés par des radicaux. Actuellement, le retrait de groupes de citoyens est toujours en cours», a déclaré Vladimir Zolotoukhine.

Quelque 315 personnes, dont 30 radicaux qui ont pris la décision d’arrêter la lutte armée, ont emprunté ce couloir humanitaire au cours des dernières 24 heures. Il s’agit de djihadistes estampillés « Ahrar Al-Cham » basés à Harasta. Un accord a été conclu avec ce même groupuscule pour le départ de 1.500 de leurs combattants vers Idleb, sous la supervision du Croissant rouge syrien. A rappeler que dans la localité de Harasta, des combats avaient fait rage entre les groupes Ahrar Al-Cham et Faylaq Al-Rahmane qui rejetait toute proposition de négociation.

La sortie des civils qui se faisait via deux couloirs, l’un dans la zone de la localité d’Al Wafidine, le point de passage entre Damas, contrôlé par le gouvernement, et Douma, principale ville de la Ghouta sous contrôle de Jaych al-Islam, et l’autre au niveau de la ville de Hamouria, se trouve facilitée par un troisième couloir, celui de Harasta.

L’armée syrienne maintient toujours sa pression sur la zone et la reprise d’Ain Tarma serait une affaire d’heures. Sur un autre plan, force est de souligner que le ministère syrien des Affaires étrangères a fait la preuve que « plus de 140 tonnes de substances toxiques avaient été découvertes dans les territoires libérés». Elles devaient être utilisées pour justifier une frappe contre les positions de l’armée syrienne.

Les Turcs ciblent l’armée syrienne

Sur un autre front de la guerre, dans le nord de la Syrie, la Turquie s’est dit prête lundi à élargir son offensive contre une milice kurde, après avoir pris le contrôle de l’enclave kurde d’Afrine. La police militaire turque s’est déployée mardi dans la ville d’Afrine, selon l’OSDH, qui a qualifié la situation sécuritaire sur place de «chaotique». L’offensive turque lancée le 20 janvier vise la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), classée «terroriste» par Ankara, mais allié précieux de Washington dans la lutte contre l’EI.

Elle a déplacé des dizaines de milliers de personnes, qui ont notamment trouvé refuge dans des secteurs voisins. Mardi, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Croissant-Rouge syrien ont distribué de l’aide dans la ville de Tal Rifaat, notamment du pain, de l’eau et des couvertures.

Mais le fait le plus notable est le raid des forces turques et de leurs alliés du « Bouclier de l’Euphrate » sur la localité de Kimar, dans la banlieue d’Afrine, où l’armée syrienne et ses soutiens populaires sont déployés. Aux tirs d’artillerie se joignent les raids des drones turcs. Mais c’est à Barad que la bataille faisait rage, mercredi, entre les forces populaires syriennes et les éléments du « Bouclier de l’Euphrate ». Une confrontation qui risque de se généraliser à d’autres régions, l’armée turque ayant pour objectif d’installer au forceps « la zone tampon » à laquelle il appelait depuis des années déjà.

Mais force aussi est de souligner la réactivation des attaques par Daech aussi bien dans la région de Deir Ez-Zor, sous l’œil désintéressé de l’armée US établie dans la région, et à Damas. Au moins 62 combattants prorégime ont été tués dans une opération du groupe État islamique (EI), qui a permis lundi aux djihadistes de prendre le contrôle de Qadam, quartier de Damas, selon un nouveau bilan fourni mercredi par l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Le quotidien prorégime al-Watan rapporte pour sa part que les djihadistes ont seulement pris le contrôle «de plusieurs bâtiments dans l’est du quartier», faisant état de morts dans les rangs de l’armée. Daech se maintient dans le sud de Damas, notamment dans le camp palestinien de Yarmouk, le quartier de Hajar al-Aswad, ou encore celui de Tadamon. Plus, des combattants ayant prêté allégeance à l’EI sont également présents dans la province de Deraa (sud).

Bagdad vent debout

Parallèlement à la campagne syrienne, notamment à Afrin d’où elle a chassé les milices kurdes, la Turquie mène aussi des frappes dans les montagnes de Qandil, dans la partie septentrionale de l’Irak, où le PKK possède plusieurs camps. Une offensive qui pourrait s’étendre jusque dans le Sinjar, comme le proclame le président turc Recep Erdogan dans un discours le 19 mars. D’après la Turquie, les camps qu’il possède en Irak lui permettraient de lancer régulièrement des attaques sur le territoire turc.

Quoi qu’il en soit, force est de souligner que la diplomatie irakienne a fait savoir aux responsables turcs sa désapprobation de toute violation du territoire irakien. Ce qui s’inscrit en faux vis-à-vis des assurances lancées par Ankara. «Le gouvernement irakien considère la demande de la Turquie pour une sécurisation conjointe des frontières de manière positive», impute à Bagdad -l’agence de presse turque Anadolu après une rencontre entre le ministre de la Justice irakien et le vice ministre des Affaires étrangères turc le 20 mars.