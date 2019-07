Casa se réveille avec une police communale: Œuvre de salubrité publique…

Testée dans cinq arrondissements, la police administrative communale sera généralisée à toute la capitale économique. Ainsi en a décidé le Conseil de la ville de Casablanca. Ce nouveau corps veillera à l’hygiène sanitaire, à la salubrité, à la propreté, à l’occupation du domaine public ainsi qu’à l’urbanisme.

La commune de la ville de Casablanca a mis en place une police administrative communale dans le but, assure-t-on, de moderniser la gestion des infrastructures administratives, d’institutionnaliser les efforts de sensibilisation afin d’influencer de manière positive le comportement des citoyens et de faire respecter la législation.

La phase pilote achevée, le conseil de la ville a décidé de généraliser l’expérience sur l’ensemble des arrondissements de la ville de Casablanca.

« Toutes les conditions ont été respectées, dans le cadre du programme du premier pilier stratégique du développement durable et la qualité de la vie », souligne un communiqué du conseil de la ville.

La décision de généralisation de la « police administrative communale » est prise après une expérience pilote réussie au niveau de cinq arrondissements à Casablanca: Maarif, Sidi Beliout, Anfa, Sidi Othman et Moulay Rachid et conformément aux résultats de l’étude réalisée pour le compte de la commune de Casablanca par la SDL Casablanca prestations.

« Cette généralisation de la police administrative communale s’appliquera sur l’ensemble des arrondissements et ce dans trois domaines prioritaires en l’occurrence l’hygiène sanitaire, salubrité et propreté, occupation du domaine public ainsi que l’urbanisme », ajoute le communiqué.

La généralisation de la police administrative communale, désormais effective depuis jeudi dernier, visera à améliorer les services destinés aux citoyens et aux professionnels.

Pour atteindre ces objectifs, Casablanca prestations accompagne la commune dans la supervision du travail des membres et agents de la police administrative communale ainsi que la fourniture des moyens logistiques (voitures, ordinateurs, application mobile de contrôle et supervision sur des tablettes électroniques, uniformes, etc.).

La SDL unifiera également les moyens d’action, (Procès-verbal, rapports avec fiches techniques, badges professionnels …) tout en mettant la motivation de l’élément humain au cœur de ses préoccupations.