CCG : De nouvelles offres dédiées aux TPME

En vue de renforcer les dispositifs d’accès des TPME au financement, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) a mis en place une nouvelle offre-produits repensée et regroupée sous deux ombrelles : la première destinée à la garantie des crédits d’investissement (crédits moyen et long termes) alors que la seconde couvre les besoins en fonds de roulement des PME.

La nouvelle offre de garantie de la CCG comprend, outre « Damane Express », offre de garantie couvrant les besoins d’investissement et de fonctionnement des TPE, le produit « Damane Istitmar » qui garantit les crédits d’investissement et, d’une manière générale, les crédits à moyen et long termes. La nouvelle offre-produits comporte également le produit de garantie « Damane Atassyir », couvrant les crédits de financement des besoins en fonds de roulement des PME. Parallèlement à l’offre de garantie, il a été procédé au lancement de deux produits de financement, à savoir « Mezzanine PME » et « Tamwil Microfinance ». Le premier, qui répond à la problématique de sous-capitalisation des entreprises, consiste en un prêt subordonné en faveur de PME industrielles et exportatrices ; le second est une ligne de financement de TPE formelles servies par les Associations de Microcrédit et vise la réduction du coût de financement pour cette population d’entreprises.