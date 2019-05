CCG: Explosion des crédits garantis aux entreprises à fin mars

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a annoncé avoir octroyé des garanties de crédit pour un montant de 5,46 Mrds Dh à des petites et moyennes entreprises marocaines au terme des trois premiers mois de l’année 2019.

Ces garanties de crédit sont en hausse de 33 % par rapport à celles accordées au premier trimestre 2018.

L’institution justifie cette performance par le renforcement de ses mécanismes de financement en faveur des très petites entreprises.

Ainsi, le mécanisme Damane Atassyir, mis en place par la CCG pour financer les besoins de fonctionnement des entreprises, a garanti des crédits pour un montant de 2,14 Mrds Dh à fin mars 2019.

D’autres mécanismes de la CCG ont également octroyés des garanties qui ont servi à financer la création, le développement et la restructuration des entreprises au cours de ce premier trimestre de l’année.

En ce qui concerne les particuliers, l’institution financière affirme que le volume des garanties a atteint plus de 883 MDH et ces dernières ont profité à 6 200 personnes.