Céréales: La capacité d’écrasement stagne…

Selon l’Office National Interprofessionnel Des Céréales Et Des Légumineuses -ONICL, la capacité d’écrasement des céréales ressort en quasi-stagnation (-0,1% sur une année) à 10,8 MT / an à fin 2018, dont 86% dédiée au blé tendre, 12% au blé dur et 2% à l’orge. Le nombre de moulins, lui, passe de 164 unités en 2017 à 165, suite à l’installation d’une unité de trituration d’orge dans la région de Béni Mellal-Khénifra.

Par type de céréales, le secteur compte 137 minoteries à blé tendre, 17 semouleries (blé dur) et 11 orgeries (orge). En termes de taux d’utilisation, le secteur de la minoterie tourne à près de 50% de la capacité installée, allant de 49% pour le blé tendre, 67% pour les semouleries et à 35% pour les orgeries. Pour améliorer leur taux d’utilisation, certaines semouleries et orgeries ont entamé l’écrasement du maïs. De son côté, la capacité de stockage nationale s’élève à 66 Mqx (hors silos portuaires) à fin 2018, dont 72% détenues par les organismes stockeurs (176 opérateurs y compris 5 coopératives), 16% par les minoteries industrielles (165 opérateurs), 12% par les industries d’aliments composés et autres (35 opérateurs) et près de 0,2% par les rizeries (1 seul opérateur). Concernant la capacité de stockage des céréales chez les minoteries actives, elle est de 1 MT, dont plus des ¾ sous forme de silos, permettant ainsi de loger un stock outil équivalent à 50 jours d’écrasement. Notons enfin que plus de 1/3 de la capacité des organismes stockeurs est sous forme de silos à fin 2018.