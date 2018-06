Céréales: Vers une récolte exceptionnelle?

Dopée par le bon niveau des précipitations, la production céréalière au titre de la campagne agricole 2017/2018 devrait dépasser la barre des 100 millions de quintaux, selon le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime. En effet, la production attendue des 3 céréales principales est estimée à 48,1 millions de quintaux de blé tendre, 22,8 millions de blé dur et 27,3 millions d’orge. Concernant les autres cultures, les récoltes devraient ressortir comme suit : Une production prévisionnelle de betterave à sucre estimée à 3,45 millions de tonnes avec un taux de productivité d’environ 72 tonnes par hectare ; Une production oléicole attendue en hausse de 48% à 1,56 millions de tonnes, soit 120 000 tonnes d’olives conditionnées et près de 140 000 tonnes d’huile d’olive ; Et, une production de 2,28 millions de tonnes d’agrumes, de 111,2 tonnes de dattes et de 2,47 millions de quintaux de légumineuses.

