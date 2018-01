CES 2018: 1er trip officiel du Maroc à  Las Vegas

Dans le cadre de la stratégie nationale visant la promotion des secteurs industriels à fort potentiel d’exportation tels que : l’électronique, l’aéronautique, l’énergie et la mobilité, le Royaume entend s’exposer officiellement pour la première fois au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas – Edition 2018. Avec plus de 5000 exposants, 900 startups et près de 300 000 visiteurs professionnels, de 158 pays, le CES est le lieu où les Fabricants internationaux de renom dans le secteur de l’électronique et des nouvelles technologies présentent les derniers produits de l’électronique grand public et les tendances futures. La participation marocaine est composée de 9 start-ups innovantes, qui présenteront des innovations technologiques révélées pour la première fois au grand public. Pour la préparation de la participation marocaine, le CE3M, avait initié le processus de sélection des start-ups depuis plus de 6 mois, avec le lancement d’un appel à projet et la constitution d’un jury élargi à l’ensemble de ses partenaires économiques et institutionnels. A l’issue des auditions et des délibérations, plus de 75 projets ont été présélectionnés, 9 start-ups ont été retenues et acceptées par les organisateurs américains, dont 7 acceptées au sein de l’Eureka Park qui est un espace dédié à l’innovation et à l’accès très difficile, prisé par un grand nombre de start-up à l’échelle mondiale. Les différents projets retenus sont en phase avec les tendances de l’innovation dans le secteur de l’électronique et avec des domaines applicatifs comme : la réalité virtuelle augmentée, la domotique, Smart Grid, les Smart-Cities et les objets connectés en général. Il importe de souligner que la participation marocaine au CES est organisée par le GIMAS et le CE3M avec le soutien du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, de l’AMDIE, de l’Ambassade des Etats Unies à Rabat, du consulat des Etats Unies à Casablanca et de la FENELEC.

Related