CFG BANK: Augmentation de capital de 300 MDH

CFG BANK vient de clôturer, le 25/04/18, une opération d’augmentation de capital de 300 MDH, ayant permis l’entrée dans le capital de deux fonds d’investissements internationaux à savoir AMETHIS et AFRICINVEST. Cette opération aurait pour objectif de renforcer les fonds propres de la Banque et d’accélérer son développement. Le capital de CFG BANK sera désormais détenu directement ou indirectement par RMA, AXA ASSURANCES MAROC, SAHAM ASSURANCE, BMCE BOA, la CIMR, des Groupes industriels nationaux, les fonds d’investissement internationaux AMETHIS et AFRICINVEST et les associés fondateurs et dirigeants de la Banque. Au terme de cette opération, les capitaux propres de la Banque devraient s’établir à près de 700 MDH. Il est à noter qu’AMETHIS est un gestionnaire de fonds d’investissement dédié au continent africain avec près de 600 M EUR sous gestion tandis que AFRICINVEST GROUP est l’un des acteurs de référence du capital investissement en Afrique avec un total actifs sous gestion de 1 Mrd EUR dans 25 pays.

