CGEM s’ouvre aux Canaries: Vers un partenariat économique élargi

Le Président du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), Salaheddine Kadmiri, a reçu, hier au siège de la CGEM, Fernando Clavijo, Président du Gouvernement des Iles Canaries, en présence de Rakia Eddarhem, Secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur et Ricardo Diez-Hochleitner, Ambassadeur d’Espagne au Maroc.

Outre le débat et les séances de B to B entre les 70 hommes d’affaires des deux pays, cette rencontre a été marquée par la signature d’un protocole de collaboration entre le CEMAES et Proexca, entreprise publique du Canarienne chargée de l’investissement, dans le but de promouvoir et de dynamiser les relations économiques, commerciales et entrepreneuriales entre le Maroc et les îles Canaries. À travers ce protocole, les deux parties s’engagent à échanger des informations sur les opportunités d’affaires, les appels d’offres internationaux et identifier les partenaires potentiels pour développer des projets aux îles Canaries, au Maroc, en Afrique et en Amérique latine. De même, elles collaboreront à l’organisation de missions commerciales et de journées de formation professionnelle et à la participation à des foires et salons professionnels organisés de part et d’autre.