Championnat Arabe d'Athlétisme des Juniors: Les athlètes marocains mènent le bal...

Ouvert hier à Amman en Jordanie, la deuxième journée de la 18 ème édition du championnat arabe d’athlétisme des Juniors a été marquée par une belle moisson de médailles des athlètes marocains.

Les jeunots de l’athlétisme marocain sont décidés résolument à emboîter le pas aux équipes nationales des cadets et des seniors qui ont raflé la mise aux championnat arabe l’année dernière en Tunisie.

Pour le compte de cette deuxième journée, l’athlétisme marocain est à la tête du classement général avec huit médailles d’or , huit médailles d’argent et six médailles de bronze avec à la clé trois nouveaux records nationaux au lancer de poids « Garcons » et sur 400 m et le 100 m haies « Filles », un vieux record national de Nezha Bidouane qui date de 1988 à Annaba. La différence entre le passé et aujourd’hui est abyssale car aujourd’hui les athlètes sont très contrôlés.

Se déroulant jusqu’au 22 du mois en cours, les juniors marocains font tout non pour glaner des médailles mais aussi pour réaliser les minima en vue des prochains mondiaux prévus à Tempere en Finlande en juillet.