Changement climatique en Afrique: Le plaidoyer de N. EL Ouafi à Rome

La Secrétaire d’Etat chargée du développement durable, Nezha El Ouafi a insisté, hier à Rome, sur l’impératif d’inscrire le défi climatique dans l’agenda de l’action internationale commune, tout en appelant à œuvrer pour transformer ce défi en opportunité de développement.

Intervenant lors d’une table ronde organisée à l’occasion de l’inauguration du Centre Africain pour le Climat et le Développement Durable, dans la capitale italienne, N. El Ouafi a souligné que la transformation du défi climatique en opportunité de développement requiert particulièrement la consolidation du partenariat mondial dans le domaine du changement climatique entre l’Afrique et les pays du G7. Elle a mis l’accent, dans ce sens, sur la nécessité de mettre en œuvre les décisions de la COP24 notamment en ce qui concerne l’accompagnement des pays africains dans leurs engagements au sujet de la lutte contre les changements climatiques et le soutien des partenaires et des donateurs aux pays africains. N. El Ouafi a également passé en revue les différentes initiatives lancées par le Maroc pour lutter contre les changements climatiques sur les plans national, continental et international. Elle a rappelé, à cet égard, que le Royaume a mis en place un Centre de Compétences en Changements Climatiques qui a réalisé « un bilan honorable » en ce qui concerne l’accompagnement des trois commissions, lancées par le Roi, en l’occurrence la Commission du Bassin du Congo, présidée par le président congolais, la Commission du Sahel, présidée par le président nigérian, et celle des Etats Insulaires, présidée par les Seychelles. Par ailleurs, la secrétaire d’Etat chargée du développement durable a mis en exergue le leadership du Maroc dans le domaine de la lutte contre le changement climatique aux échelles nationale, africaine et internationale, ainsi que l’attachement du Royaume à honorer ses engagements climatiques. Elle s’est attardée, en outre, sur l’engagement du Maroc à œuvrer pour lutter contre le phénomène du réchauffement climatique dans le cadre d’une approche globale basée sur la participation et l’appui aux politiques nationales et aux mesures d’adaptation. N. El Ouafi a souligné, également, que le continent africain figure parmi les régions du monde les plus exposées aux effets négatifs du changement climatique, rappelant que des rapports internationaux montrent qu’environ le tiers de la population africaine se concentre dans des zones exposées à la sécheresse. Ont pris part à cette table ronde, le Chef du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte, le ministre italien de l’environnement, Sergio Costa, des ministres de l’environnement africains et des représentants de départements gouvernementaux, ainsi que d’éminentes personnalités. Le Maroc a été représenté à la cérémonie d’inauguration du Centre Africain pour le Climat et le Développement Durable, par une délégation conduite par N. El Ouafi, et composée notamment de la directrice du Centre de Compétences en Changements Climatiques et de l’ambassadeur du Maroc en Italie.