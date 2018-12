China Trade Week: Le Maroc, un hub stratégique

Pour la seconde fois, Casablanca accueille du 6 au 8 décembre 2018 le plus grand salon commercial chinois et la plus importante plate-forme d’échanges BtoB chinoise : China Trade Week (CTW) Maroc. Organisé par le groupe chinois MIE Events et bénéficiant du soutien institutionnel des autorités chinoises, ce rendez-vous d’affaires sino-marocain s’inscrit dans le projet Belt and Road Initiative, réhabilitant la Route de la Soie et visant à renforcer les relations commerciales entre la Chine et le Maroc. Avec plus de 150 exposants, China Trade Week Maroc présentera des produits chinois de haute qualité provenant de différentes industries. L’édition 2017 de CTW Maroc a été une expérience concluante, montrant que le Maroc considère désormais la Chine comme un pays émergent important et que, de leurs côtés, les investisseurs chinois sont optimistes quant au potentiel du marché marocain. CTW Maroc jouera cette année encore un rôle clé dans l’amélioration des relations commerciales entre les deux pays. Le récent sommet sino-marocain tenu à Casablanca avec la Confédération Générale des entreprises du Maroc (CGEM) étaye cette conviction. « La stratégie de la réhabilitation de la Route de la Soie impulsée par le président chinois Xi Jinping a trouvé un écho favorable au Maroc, considéré par la Chine et ses opérateurs comme le pays qui dispose des meilleurs atouts dans la région », a déclaré Sean Xiao, vice-président de MIE Events. Selon lui, « le modèle économique marocain, les efforts structurels et l’ouverture sur l’économie africaine prédisposent le pays à un rôle de locomotive et donc de partenaire idéal pour la dynamisation et l’accélération des échanges commerciaux avec la Chine ». CTW Maroc offrira et facilitera des opportunités et des investissements dans des secteurs d’intérêts communs, y compris l’énergie, l’infrastructure et la technologie. Au cours du salon, les entrepreneurs marocains auront l’occasion de s’engager avec leurs pairs chinois et d’apprendre sur la meilleure facon de faire du business avec la Chine. Vitrine de produits de haute qualité, « CTW Maroc joue un rôle clé dans l’amélioration des relations commerciales entre le Maroc et la Chine », a souligné Zahoor Ahmed, directeur international des événements chez MIE Events. « Les deux pays viennent de fêter le soixantième anniversaire de leurs relations diplomatiques. Le Maroc s’est engagé à soutenir l’Initiative de la Ceinture et de la Route, la CTW Maroc peut donc aider les entrepreneurs et les entreprises à tirer profit de cette mise en relation et de l’apprentissage lors de nos séminaires », a expliqué Z. Ahmed. CTW Maroc est aussi, comme le dit David Wang, directeur général de MIE Events, « une plate-forme unique pour que la communauté professionnelle locale rencontre des fabricants et fournisseurs chinois et profite des produits de haute qualité à prix compétitifs ». D. Wang a ajouté : « Le développement continu des relations commerciales est au cœur de cet événement et nous invitons tous les participants à rencontrer des fournisseurs spécialisés pendant l’événement». CTW Maroc propose d’impressionnantes opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements sur des secteurs d’intérêt communs, tels que l’énergie, l’éclairage, les matériaux de construction, les machines, l’électroménager, les accessoires de mode, les textiles et les loisirs, et permet de négocier de potentielles coopérations commerciales au meilleur rapport qualité-prix.

