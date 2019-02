Chômage en 2018: Jeunes, femmes et diplômés sont les principales victimes !

Après avoir passé en revue les caractéristiques de l’emploi au Maroc, le Haut Commissariat au Plan (HCP) récidive, en publiant une nouvelle note qui présente les principales caractéristiques de la population active en chômage en 2018 telles qu’elles ressortent des résultats de l’enquête nationale sur l’emploi.

Avec une baisse de 48.000 personnes, 25.000 en milieu urbain et 23.000 en milieu rural, le taux de chômage a reculé de 10,2% à 9,8% au niveau national, de 14,7% à 14,2% en milieu urbain et de 4% à 3,5% en milieu rural. La population en chômage est en majorité composée de citadins (84,7%), d’hommes (64,9%) et des jeunes âgés de 15 à 29 ans (65,7%). Aussi, souligne le HCP, le taux de chômage atteint 26% parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans et 43,2% parmi les citadins de cette même tranche d’âge. Le chômage affecte les femmes plus que les hommes, avec des prévalences respectives de 14% et 8,4%. Ce constat est plus notable en milieu urbain où le taux de chômage atteint 24,3% parmi les femmes contre 11,4% parmi les hommes. Le HCP relève également que le taux de chômage croît avec le niveau de qualification. Il passe, ainsi, de 3,4% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme à 17,2% pour les diplômés. Il se situe à 14% pour les diplômés de niveau moyen et à 23% pour ceux ayant un diplôme de niveau supérieur. Il reste relativement plus élevé parmi certaines catégories des diplômés dont particulièrement les détenteurs des diplômes supérieurs délivrés par les facultés (25,9%), des certificats en spécialisation professionnelle (24,2%), des diplômes de techniciens et de cadres moyens (23%) et des diplômes de qualification professionnelle (21,4%).

Sur l’ensemble des chômeurs, 57,9% sont à la recherche de leur premier emploi, 51,8% parmi les hommes et 69,1% parmi les femmes. Ces chômeurs sont en majorité des citadins (87%), des jeunes âgés de 15 à 34 ans (92%) et des diplômés (90,9%). Environ les deux-tiers des chômeurs (67,6%) sont à la recherche d’un emploi depuis une année ou plus, 63,5% parmi les hommes et 75,4% parmi les femmes. Plus de 7 chômeurs âgés de 15 à 34 ans sur 10 (71,1%) ne travaillent pas depuis une année ou plus. Cette part augmente avec le niveau de diplôme, passant de 46,1% pour les non diplômés à 77,7% pour les diplômés de niveau supérieur. Dans leur recherche d’emploi, les deux tiers des chômeurs (67,9%) font appel aux personnes parentes ou à l’entourage (30,2%) ou au contact direct des employeurs (37,7%). Ces deux modes sont employés par les hommes (74,2%) plus que les femmes (56,4%). La participation aux concours (10,4%) et les réponses aux annonces (11,5%) ont été déclarées comme modes de recherche d’emploi par 21,9% des chômeurs, les femmes plus que les hommes avec respectivement 32,9% et 16%. Les chômeurs diplômés du supérieur recourent aux réponses aux annonces et à la participation aux concours avec respectivement 24,8% et 25,0%. En revanche, les chômeurs non diplômés s’appuient, dans leur recherche d’emploi, sur les personnes parentes ou l’entourage avec 44,2%, et sur le contact direct des employeurs avec 44,0%. S’agissant du statut d’emploi le plus recherché, les trois quarts (75%) des chômeurs désirent travailler en tant que salariés. Ce statut est recherché par les femmes (80,6%) relativement plus que les hommes (72%) et par les diplômés du supérieur (81,3%) plus que les non diplômés (71,1%). Par ailleurs, 67,6% des chômeurs sont disposés à exercer dans n’importe quel secteur, 20,1% optent pour le secteur privé et 9,3% pour le secteur public. Parmi les diplômés de niveau supérieur, 19,3% ont une préférence pour le secteur public.