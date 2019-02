Ciment du Maroc : Heidelbergcement maintient sa participation majoritaire

Suite à la cession par Heidelbergcement de près de 1,1 millions de titres Ciments Du Maroc (soit 7,8% du capital) au profit de plusieurs investisseurs institutionnels marocains, le Groupe allemand annonce vouloir conserver sa participation majoritaire de 54,6% dans le cimentier marocain.

Heidelbergcement se dit être pleinement engagé à demeurer sur le long-terme l’actionnaire majoritaire de Ciments Du Maroc, un actif stratégique au sein du portefeuille du Groupe allemand. Selon le Top Management de la maison mère, la réduction de cette participation entre dans le cadre de son plan d’action d’optimisation du portefeuille et de génération de cash afin d’accélérer le désendettement du Groupe. Le Groupe serait ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif d’1,5 Mrd EUR liés à la vente d’actifs d’ici à fin 2020. Rappelons que Heidelbergcement est l’un des plus grands fabricants de matériaux de construction intégrés mondiaux, leader sur le marché des granulats, du ciment et du béton prêt à l’emploi. La société emploierait près de 60 000 personnes sur plus de 3 000 sites dans environ 60 pays.