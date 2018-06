Ciment: Grise mine!

Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du BTP, se sont repliées à 4,8% à fin mai 2018 au lieu de -6,9% au terme du premier trimestre 2018 et après une baisse de 5,8% à fin mai 2017, selon la dernière note de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances. Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, l’encours des crédits alloués au secteur immobilier s’est renforcé de 3,5% à fin avril 2018, après +3,9% un an auparavant, en liaison avec la bonne tenue des crédits accordés à l’habitat (+3,4%) et à la promotion immobilière (+3%), relève la DEPF.

Related