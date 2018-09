CIMENTS : La baisse confirmée en août

A fin août 2018, le cumul des écoulements du ciment enregistre un recul de 4,9% à 8 756 662 tonnes comparativement à la même période de l’année précédente. Sur le seul mois d’août, les ventes régressent de 28,2% à 881 411 tonnes en variation annuelle, impactées négativement par les arrêts des chantiers suite aux congés de l’Aid Al Adha, intégrant une diminution des écoulements au niveau de l’ensemble des régions avec les plus fortes baisses enregistrées à Casablanca – Settat (-33,2% à 193 737 tonnes), Rabat – Salé – Kénitra (-38,7% à 109 722 tonnes) et Tanger – Tétouan – Al Houceima (- 33,3% à 105 222 tonnes). Au volet canaux de distribution, le « négoce » arrive en première position avec 67,1%, suivi du BPE (17,5%), du PREFA (8,1%) et du BTP (7,3%). Enfin et par catégorie de produits, le CPJ 45 monopolise plus de la moitié des consommations avec une part de 53%, suivi par le CPJ 55 (24,7%) et le CPJ 35 (18,4%). Le reliquat est réparti entre le CPA 65 (2,6%), le CPA 55 (1,1%) et le CPJ 65 (0,2%).

