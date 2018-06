CIMENTS: La déprime persiste

A fin mai 2018, le cumul des écoulements du ciment enregistre un recul de 4,8% à 5 760 931 tonnes comparativement à la même période de l’année précédente. Sur le seul mois de mai, les ventes reculent de 1,9% à 1 218 857 tonnes en variation annuelle, intégrant une régression des écoulements au niveau notamment des régions de l’Oriental (-16,7% à 99 864 tonnes), Fès – Meknès (-9,1% à 106 214 tonnes) et Rabat – Salé – Kénitra (-6,8% à 154 499 tonnes). A contrario, les écoulements ressortent en hausse à Marrakech – Safi (+11,7% à 161 453 tonnes), à Drâa – Tafilalet (+28,6% à 47 236 tonnes), à Tanger – Tétouan – Al Houceima (+3,0% à 172 661 tonnes), à Guelmim – Oued Noun (+14,4% à 13 944 tonnes) et à Souss -Massa (+0,1% à 112 655 tonnes). Au volet canaux de distribution, le « négoce » arrive en première position avec 66,1%, suivi du BPE (16,5%), du PREFA (8,9%) et du BTP (8,4%). Enfin et par catégorie de produits, le CPJ 45 monopolise plus de la moitié des consommations avec une part de 50,7%, suivi par le CPJ 55 (25,4%) et le CPJ 35 (19,8%). Le reliquat est réparti entre le CPA 65 (2,9%), le CPA 55 (1,0%) et le CPJ 65 (0,2%).

