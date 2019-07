Ciments: Reprise confirmée à fin juin

Les ventes de ciment ont repris leur évolution positive au cours du mois de juin 2019 (+4,1%), après la baisse exceptionnelle enregistrée au cours du mois de mai (-13%), ayant coïncidé avec le mois de Ramadan.

Suite à cette évolution, les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du BTP, ont progressé de 2,1% au terme du premier semestre 2019, après une hausse de 7,8% à fin mars 2019 et un recul de 2,9% un an plus tôt.

Quant au financement des opérations immobilières, l’encours des crédits à l’immobilier maintient son évolution ascendante, soit une progression de 4,2% à fin mai 2019, après +3,6% à fin mars 2019 et +3,9% un an auparavant.

Cette progression a bénéficié de la poursuite de l’accélération de la croissance des crédits accordés à l’habitat à +5,7% (après +4% à fin mai 2018) et de la décélération du rythme baisser des crédits alloués à la promotion immobilière, passant de -2,6% à fin mars 2019 à -1,8% à fin mai.