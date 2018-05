CIMR: Les indicateurs au vert à fin 2017

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) vient de lever le voile sur ses « bonnes » réalisations au titre de l’exercice écoulée confirmant de ce fait la pérennité du régime. En effet la projection du fonds de prévoyance réalisée dans le cadre du bilan actuariel, qui répond aux deux critères de pérennité fixés par la charte de pilotage, est constamment positif sur la durée de projection et la courbe de projection est ascendante en fin de période affirme le management de la caisse. Côté chiffres au 31 décembre 2017, la CIMR a enregistré un excédent d’exploitation totalisant 5 153,75 MDh, portant ainsi le montant total de la réserve de prévoyance de 44 728 MDh à 50 299 MDh, soit une progression de 12,5%. Aussi, l’année 2017 a enregistré l’adhésion de 843 nouvelles entreprises au profit de 7248 affiliés. Par ailleurs, le nombre des affiliés à la CIMR a progressé de 4,1%, atteignant un effectif global de 641 358, répartis entre actifs cotisants, au nombre de 348 431 et ayants droit, au nombre de 292 927. Le nombre d’actifs cotisants a également progressé de 4,4% par rapport à 2016, dépassant largement l’hypothèse retenue pour l’élaboration du bilan actuariel annuel, qui fixe l’évolution minimale annuelle du nombre d’actifs sur le long terme à 0,5% pour assurer le maintien de l’équilibre du régime.

En 2017, 170 870 personnes ont bénéficié d’une pension de retraite de la part de la CIMR. S’agissant du portefeuille à fin 2017, les produits du patrimoine et plus-values, nets des charges, des pertes et des dotations et reprises sur provisions pour dépréciation de titres, se sont élevés à 2 873,03 MDH contre 2 667.03 MDH en 2016, enregistrant une hausse de 7.7%. Le portefeuille CIMR est estimé, au 31 décembre 2017 à 59 777 MDH en valeur de marché. A fin 2017, la CIMR comptait 6 385 entreprises adhérentes, 641 358 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 170 870 allocataires. Le montant total des produits techniques de la CIMR s’élevait à 7 768 MDH et le total des pensions servies était de 3 995 MDH.