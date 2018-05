CIMR: Les vétérinaires adhèrent à Al Moustakbal

La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) et l’Ordre National Des Vétérinaires (ONV) ont signé ce jour une convention de partenariat, dont l’objet est de proposer aux Médecins Vétérinaires un produit de couverture retraite adapté à leurs attentes, à travers l’adhésion à l’offre « AL Moustakbal individuel». La signature de cette entente intervient également suite à l’ouverture du régime de la CIMR à l’adhésion individuelle des personnes physiques, notamment les professions libérales et travailleurs indépendants et s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’offre Al Moustakbal Individuel au niveau national.

