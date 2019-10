City Club: 2020, une année charnière 

L’année 2020 promet de signer un tournant majeur dans l’histoire du groupe City Club.

En effet, et dans la perspective de finalisation du deal avec Spartan Investments, une profonde réorganisation, et de gros changements sont mis en place.

Jonathan Harroch, fondateur du groupe City Club et vice président de la Fondation M’jid déclare à cet effet que « la due diligence se passe dans de bonnes conditions et selon les règles de l’art ».

En effet, il a été convenu de valider le deal en janvier 2020, sous réserve des performances 2019.

Toutefois, certains points sont d’ores et déjà fixés. Ainsi, et dès aujourd’hui, City Club devient 24Hours City Club.

Une initiative du groupe Spartan Investments, qui souhaite lancer une nouvelle enseigne qui réponde au mieux aux nouveaux services offerts et à la nouvelle formule que le spécialiste Américain souhaite mettre en place.



Au côté de la dénomination, le groupe City Club désormais 24Hours City Club a décidé d’ouvrir son capital à hauteur de 35% pour un montant variant entre 200 et 300 Millions de dirhams (le montant final de la vente étant conditionné par les performances 2019).

En effet, Spartan Investments a pour objectif d’accompagner le groupe City Club dans sa croissance organique ainsi que dans l’identification et l’exécution d’opérations de croissance externe.



Outre les différents changements cités, le changement majeur opéré par Spartan Investments est celui relatif au changement du parc machine, d’une valeur de 100 Millions de dirhams

Pour ce faire, un appel d’offre a été lancé et a été remporté par le géant mondial MATRIX. Désormais, tous les clubs seront équipés de machines MATRIX.

Cette commande est la plus importante jamais réalisée en Afrique.

Pour ce qui est de sa politique de ciblage, Spartan Investments, a procédé à un état des lieux et une photographie du marché Marocain qui a fait ressortir, que la démocratisation du sport telle que lancée par le groupe City Club a sensiblement réduit le nombre de pratiquantes au sport.

En effet, alors que la clientèle féminine représentait plus de 60%, ces dernières ne représentent plus actuellement que 37% soit une baisse de 23%.

Il a été constaté que la clientèle féminine est plus friande de concepts plus féminins, dans un environnement de femmes.

Le marché féminin est le plus porteur au Maroc et celui qui représente le plus de perspectives et d’opportunités.

Pour ce faire, les nouveaux investisseurs ont décidés d’orienter l’offre future dans la mise en place d’espace 100% femmes et d’ouvrir ainsi 40 nouveaux clubs pour sa clientèle féminine.