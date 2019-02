Classement des Think Tanks de la Zone MENA: Une percée de plus pour le PCNS

Le Policy Center for the New South (ex OCP Policy Center) a réussi à engranger 8 point en quatre ans dans le classement établi par la prestigieuse institution américaine University of Pennsylvia. Il a été classé à la huitième position parmi les 10 think tanks de la région MENA.

Basé à Rabat, le Policy Center for the New South (PCNS) est l’un des plus importants centres de réflexion dans le Monde arabe et en Afrique. En 2015, le PCNS a été classé à la 16ème place pour toute la région du Middle East and North Africa (MENA).

