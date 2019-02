Classement FIFA: Le Maroc perd des places

Dans le classement FIFA publié jeudi, la sélection nationale de football a perdu 3 places en étant relégué à la 43ème position. Les Lions de l’Atlas, qui ont stagné à un score de 1440 points, conservent le 3ème rang africain, derrière le Sénégal et la Tunisie, respectivement 24e (1505 pts) et 28e (1493 pts) mondiaux.

Le classement mondial demeure dominé par la Belgique (1.727 pts) suivie par la France (1.726pts), championne du monde en titre et le Brésil (1.676 pts). Le top 20 n’a connu aucun changement.

