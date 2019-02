Climat sahélien: Un geste royal…

Dans un message adressé à la 1ère Conférence de la commission Climat pour la région du Sahel, lundi 25 février à Niamey, le Souverain a souligné l’importance du lancement du Plan d’investissement climat pour la région Sahel et de son programme régional prioritaire qui complètera les projets « d’ores et déjà en cours ».

Il a, de ce fait, annoncé l’engagement du Maroc à prendre en charge les études de faisabilité pour finaliser ce plan. La commission pourra, ainsi, compter sur le Centre de compétences changement climatique du Maroc (4C Maroc), notamment en matière de renforcement des capacités de ses membres, a tenu à préciser le Roi dans ce discours dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Mis en place en 2014, ce centre constitue un « espace d’excellence national et continental pour le développement et la diffusion des savoirs et des meilleures pratiques en matière de changement climatique », a indiqué le Roi. Le Souverain a rappelé les impacts « considérables » du dérèglement climatique sur le Sahel, notamment les pénuries alimentaires et la baisse des réserves en eau ainsi que la désertification. Et estimé que le « combat pour la justice climatique est, pour les Africaines et les Africains, un combat pour l’accès à une vie meilleure et digne ainsi qu’à un avenir prometteur ».

La justice climatique « ne doit pas seulement être un slogan; elle doit être pour nous tous une exigence », pour préserver la jeunesse africaine du désespoir, « lui évitant par là même de devenir la proie d’organisations criminelles et terroristes », a affirmé le Roi.